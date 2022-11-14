Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 33 огневых задачи.

За сутки на юге Вооруженные Силы Украины ликвидировали 40 российских оккупантов.

Российские войска продолжают обустройство обороны на левом берегу Днепра, говорится в сообщении на странице ОК "Юг" в Facebook. Они пытаются создать дополнительные рубежи обороны и удержать занятые.

Оккупанты продолжают наносить огневое поражение украинских войск и деоккупированных населенных пунктов вдоль правого берега Днепра из авиации, тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов.

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В Бериславском районе они нанесли удар двумя ракетами Х-31, а по Марганецкой общине Никопольщины дважды ударили "Ураганом".

Украинские авиаторы поразили 4 района сосредоточения вражеской живой силы, вооружения и техники на левом берегу. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 33 огневых задачи.

Подтвержденные результаты вражеских потерь составляют: 40 российских захватчиков и 7 единиц авто-бронетехники. Остальные результаты доразведываются.

Ситуация на юге

Как известно, 11 ноября украинские военные зашли в Херсон. Город находился в оккупации с начала полномасштабного вторжения.

В сети показали, как херсонцы встречали Вооруженные силы Украины и праздновали освобождение города от захватчиков.

Известно, что с начала прошлой недели украинская армия освободила на правом берегу Днепра уже в 179 населенных пунктов.

Украинцев предупреждали, что на деоккупированных территориях могут оставаться диверсионные группы. Граждан призывали присматриваться к незнакомым людям.

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