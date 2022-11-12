По словам репортера, люди рады деоккупации города, а над административными зданиями уже развешены государственные флаги.

Международный корреспондент британского издания Sky News Алекс Росси побывал в центре освобожденного Херсона. Он увидел в городе счастливых местных жителей, которые выражали искренние эмоции радости, а также много украинских флагов.

Видео с репортажем опубликовали на официальном аккаунте Sky News в Twitter. В трехминутном ролике Росси показал, что украинские флаги уже разместили на административных зданиях в областном центре. Журналист также успел пообщаться с местными жителями. По словам репортера, они "очень эмоциональны".

"У вас должно быть что-то, ради чего вы живете, и это был момент, ради которого стоило жить", — рассказал один из украинцев в Херсоне.

Видео дня

Росси отметил, что освобождение города – важный момент для нашего государства. Теперь местные граждане могут петь государственный гимн, не боясь за собственные жизни.

"Военные здесь налаживают интернет-сервис, чтобы они могли связаться со своими близкими. Впервые за девять месяцев оккупации они могут сообщить людям, что у них все хорошо. Мы также слышим много историй о людях, которые не знают, где находятся их друзья и родственники", — рассказал журналист, комментируя установку спутниковых терминалов Starlink. Станции позволили людям беспрепятственно связаться с близкими.

Освобождение Херсона: основная информация

О бегстве рашистов с правого берега Днепра в Херсонской области было объявлено 9 ноября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий оккупационным войском в Украине Сергей Суровикин заявили, что из-за логистических проблем удерживать эту территорию "нецелесообразно".

Вечером 11 ноября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил освобождение Херсона. В своем выступлении он намекнул, что аналогичный сценарий повторится в Крыму.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, именно ВСУ вынудили бежать врага на левый берег Днепра. Их отступление — это не какой-то там "жест доброй воли".

Во время отступления оккупанты взрывали собственные танки. Однако много техники было брошено, включая танки, артиллерию и бронемашины. Возле Каховской ГЭС ее оставляли целыми колонами с заправленными бензовозами.

В британской разведке считают, что бегство из Херсона подтверждает наличие проблем в российской армии.

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