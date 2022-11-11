Горожане разожгли костер и поют украинские песни.

Жители Херсона, который был оккупирован россиянами с первой недели полномасштабного вторжения в Украину, празднуют освобождение от врага несмотря на отсутствие в городе воды и света.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук опубликовал видео, на которых можно увидеть, как горожане поют "Ой у лузі червона калина" и скандируют "ВСУ!" в свете фонариков, автомобильных фар и костра.

Напомним, сейчас в городе нет ни воды, ни света. Российские оккупанты взорвали котельные, объект облэнерго и телецентр, покидая город.

Видео дня

Ситуация в Херсоне

Как писал УНИАН, на протяжении последних дней на южном направлении значительно продвигались Силы обороны юга. Известно о десятках освобожденных за последние дни населенных пунктов в Херсонской области и на границе Херсонщины и Николаевщины.

В пятницу, 11 ноября, в социальных сетях начали появляться кадры, на которых можно было увидеть херсонцев с флагами Украины и военных ВСУ на улицах города, который был оккупирован с первой недели полномасштабного вторжения россиян в Украину.

В конце концов украинская разведка сообщила, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ, а пути отступления россиян оккупантов – под огневым контролем украинской армии.

Там обратились к покинутым командованием россиянам и подчеркнули, что убежать им не удастся. Россиян призывали сдаваться в плен.

Перед этим стало известно, что российские захватчики бегут с левого берега Днепра на правый, грабя населенные пункты, которые оставляют, и разрушая их инфраструктуру.

При этом появлялись сообщения, что военное командование рекомендовало россиянам бежать самостоятельно, переодевшись в гражданскую одежду.

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