Не стоит приближаться к подозрительным предметам, предупредили в Оперативном командовании "Юг".

В Оперативном командовании "Юг" Вооруженных сил Украины предупреждают граждан о возможном присутствии вражеских диверсионных групп на деоккупированных территориях в южных областях нашего государства.

Наблюдайте за поведением и действиями незнакомых людей, враг мог оставить диверсионные группы или одиночных представителей оккупационных войск для воплощения коварных планов в нашем тылу, сказал спикер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 13:30.

"...Немедленно сообщайте информацию о выявленных подозрительных предметах, людях или обстоятельствах военным или представителям легитимной власти", - отметил он.

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Кроме того, он призвал людей на деоккупированных территориях быть очень внимательными из-за тотального заминирования территорий врагом.

"Не приближайтесь к подозрительным предметам, не отклоняйтесь от проверенных безопасных маршрутов, не заходите самостоятельно в оставленные врагом помещения без проверки специалистами", - добавил спикер.

Ситуация на юге Украины - важнейшие новости

Как сообщал УНИАН, с начала недели на правом берегу Днепра деоккупировано 179 населенных пунктов, в частности, города Херсон и Снигиревка Николаевской области.

В освобожденных населенных пунктах подразделениями Сил обороны, полицией, СБУ проводятся стабилизационные меры.

Также работают саперы. За два дня после деоккупации в Херсоне обезврежено около 2 тыс. взрывоопасных предметов, разминировано более 40 гектаров территории.

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