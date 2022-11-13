В Генштабе рассказали, что в течение суток на украинской земле было уничтожено около 40 единиц различной вражеской техники.

ВСУ за прошедшие сутки, 12 ноября, ликвидировали на украинской земле 650 российских захватчиков.

Общие потери России в Украине в живой силе с начала полномасштабного вторжения стремительно приближаются к 81 тысяче человек, сообщает Генштаб ВСУ.

Россияне вчера также потеряли примерно 40 единиц разнообразной военной техники.

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В частности, с начала полномасштабного вторжения 24 февраля и до 13 ноября в Украине в целом ликвидировано и уничтожено:

💀 личного состава - ликвидировано примерно 80860 оккупантов (+650 человек за минувшие сутки),

💀 танков - уничтожено 2840 единиц (+2 за сутки),

💀 боевых бронированных машин - 5742 (+12 единиц),

💀 артиллерийских систем - 1837 (+8),

💀 реактивных систем залпового огня - 393 (+0),

💀 средств противовоздушной обороны - 206 (+1),

💀 самолетов - 278 (+0),

💀 вертолетов - 261 (+0),

💀 БПЛА оперативно-тактического уровня - 1507 (+1),

💀 крылатых ракет - 399 (+0),

💀 кораблей / катеров - 16 (+0),

💀 автомобильной техники и автоцистерн - 4295 (+16),

💀 специальной техники - 160 (+0).

В Генштабе отметили, что окончательные данные о потерях России в Украине уточняются.

Война в Украине - потери России

После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля защитники Украины делают все возможное, чтобы сдержать натиск россиян и дать достойный отпор. Благодаря успешным действиям ВСУ были освобождены Харьковская область и Херсон, а ранее, весной - Киевщина, Черниговщина и Сумщина.

Между тем, российская армия несет колоссальные потери в Украине. В частности, в оперативном командовании "Юг" сообщили об уничтожении 12 ноября 40 российских оккупантов и трех их автомобилей.

В сегодняшней утренней сводке Генштаба ВСУ сообщается, что украинские военные поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 5 позиций зенитных ракетных комплексов противника.

Также был нанесен удар по зданию с 500 российскими оккупантами в Херсонской области, оттуда вывезли два грузовика трупов. В Генштабе отметили, что до ближайшего госпиталя были доставлены 56 тяжелораненых, из которых вскоре умерли еще 16 человек.

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