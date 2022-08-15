В готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

На Южнобугском направлении россияне основные усилия сосредотачивают на содержании занятых районов.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

"Стреляли из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Степная Долина, Лиманы, Прибугское, Новониколаевка, Котлярово, Партизанское, Первомайское, Благодатное, Кобзарци, Веселый Кут, Терновка, Андреевка, Лозовое, Токарево, Заречное и Ольгино. Нанесли авиационные удары вблизи Белогорка и Андреевки", - говорится в сообщении.

Также россияне вели воздушную разведку БпЛА неподалеку Снигиревки, Красного Яра и Белой Криницы.

В готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Ранее британская разведка сообщала, что российские оккупанты не могут использовать два основных автомобильных моста для снабжения группировки на западном берегу Днепра в Херсонской области. В результате все поставки для войска РФ размером несколько тысяч будут зависеть от двух понтонных паромных переправ.

В свою очередь американские аналитики прогнозируют, что РФ, вероятно, потеряет способность защищаться от любых контратак на Херсонщине.

Накануне глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что верхушка оккупантов покидает правобережную часть Херсонской области.

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