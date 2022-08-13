Председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявляет, что руководящий состав российских оккупантов покидает правый берег Днепра.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Не очень, но немного жаль тупых орков, которых покинули на правом берегу Днепра. Весь руководящий состав перемещается за Днепр", - отметил председатель ОВА.
Напомним, войска РФ без объявления войны вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Противники обстреливали военные и гражданские объекты и захватили ряд населенных пунктов на востоке и юге нашего государства.
13 августа была опубликована очередная сводка американского Института изучения войны, в которой говорилось, что Вооруженные силы Украины разрушили последний рабочий мост возле Каховской гидроэлектростанции - именно им противники переправляли свою технику на территорию Херсонской области.