Немного жаль тупых противников, которых покинули на правом берегу Днепра, отметил глава Николаевской ОВА.

Председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявляет, что руководящий состав российских оккупантов покидает правый берег Днепра.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Не очень, но немного жаль тупых орков, которых покинули на правом берегу Днепра. Весь руководящий состав перемещается за Днепр", - отметил председатель ОВА.

Напомним, войска РФ без объявления войны вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Противники обстреливали военные и гражданские объекты и захватили ряд населенных пунктов на востоке и юге нашего государства.

13 августа была опубликована очередная сводка американского Института изучения войны, в которой говорилось, что Вооруженные силы Украины разрушили последний рабочий мост возле Каховской гидроэлектростанции - именно им противники переправляли свою технику на территорию Херсонской области.

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