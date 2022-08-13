Виталий Ким рассказал о перемещениях руководства оккупантов / фото REUTERS

Председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявляет, что руководящий состав российских оккупантов покидает правый берег Днепра.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Не очень, но немного жаль тупых орков, которых покинули на правом берегу Днепра. Весь руководящий состав перемещается за Днепр", - отметил председатель ОВА.

Напомним, войска РФ без объявления войны вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Противники обстреливали военные и гражданские объекты и захватили ряд населенных пунктов на востоке и юге нашего государства.

13 августа была опубликована очередная сводка американского Института изучения войны, в которой говорилось, что Вооруженные силы Украины разрушили последний рабочий мост возле Каховской гидроэлектростанции - именно им противники переправляли свою технику на территорию Херсонской области.

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