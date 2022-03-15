Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о катастрофических разрушениях инфраструктуры и жилого сектора в области.

В городе Рубежное Луганской области враг разрушил интернат для детей с нарушениями зрения, больницу и три школы, погибли четыре человека.

Об этом сообщил председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

"Обстрелы мирного населения в Луганской области не прекращаются. Разрушения инфраструктуры и жилого сектора катастрофические. Горящие дома в Попасной, Рубежном, Северодонецке, на улицах неразорванных снарядов - это сегодняшние реалии наших городов", - отметил он.

По словам Гайдая, в Рубежном враг разрушил интернат для детей с недостатками зрения "Кришталик", городскую больницу, три школы и другие "военные объекты".

Под обстрелами погибли четыре человека.

"Военные, полиция, спасатели ГСЧС, врачи и волонтеры работают на пределе человеческих возможностей 24/7, спасая людей. Во всех населенных пунктах области организована доставка технической воды и гуманитарной помощи", - уточнил председатель ОВА.

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