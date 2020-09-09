Кравчук говорят, что боевиков таким образом не формализуют: на "инспектировании" будет присутствовать ОБСЕ.

Руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук подтвердил, что членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе допустят на совместное "инспектирование" позиций ВСУ в районе поселка Шумы.

Об этом Кравчук заявил в эфире ТСН вечером в среду.

По его словам, сегодня ОБСЕ очередной раз подтвердила, что Украина не нарушала режим тишины на Донбассе. Для наглядного подтверждения отсутствия нарушений завтра состоится совместное инспектирование позиций украинских военных.

"Кто туда будет входить: представители от ОРДЛО Донецкой области, Украинская сторона в пределах СЦКК и координатор ОБСЕ госпожа Хайди Грау", - рассказал Кравчук.

Он также выразил убеждение, что таким образом невозможно обвинить представителей Украины в ТКГ в формализации террористических группировок и захваченных ими территорий, поскольку на инспекции будет присутствовать представитель ОБСЕ.

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По информации журналиста Юрия Бутусова со ссылкой на данные террористов, завтра "инспектировать" позиции ВСУ будет генерал-майор вооруженных сил РФ Руслан Якубов (Вахитов).

"Завтра всю украинскую армию собираются опозорить", - описал ситуацию журналист на своей странице в Facebook.

Ситуация в районе Шумов: что известно

Ранее главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин пригрозил открыть огонь по позициям украинских военных с 8:00 7 сентября. Причиной анонсированных обстрелов он назвав якобы нарушение украинской стороной договоренностей, достигнутых 22 июля относительно режима тишины. Пушилин утверждает, что боевики требовали от ВСУ закопать траншеи, которые были вырыты бойцами якобы после 22 июля, а затем еще и предупреждали, что "имеют полное право" устранить указанные нарушения самостоятельно".

Обещанный обстрел позиций украинских военных 7 сентября так и не произошел.

Украина из-за угроз Пушилина созвала на 6 сентября внеочередное заседание ТКГ.

7 сентября Пушилин "перенес" дату атаки на позиции ВСУ, "назначив" ее на 10:00 9 сентября. Впоследствии боевики "ДНР"во второй раз "перенесли" анонсированный обстрел и предложили провести заседание Трехсторонней контактной группы в 12:00 9 сентября.

На заседании ТКГ 9 сентября участники консультаций договорились о "совместном инспектировании" в районе населенного пункта Шумы с участием представителя координатора от ОБСЕ.

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Автор: Юрий Годован