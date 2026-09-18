Озоновая дыра над Антарктидой резко увеличилась (фото)

Ученые зафиксировали резкий рост озоновой дыры в сентябре.

Озоновая дыра над Антарктидой в сентябре начала стремительно увеличиваться и уже превысила средние показатели для этого периода.

Как пишет Daily Mail, в августе озоновая дыра формировалась обычными темпами и достигла площади около 15 млн кв. км. Однако в первой половине сентября ее размеры резко выросли. 12 сентября площадь составила около 25 млн кв. км, что примерно на 5 млн кв. км больше среднего значения для этого времени года.

Специалисты прогнозируют, что в ближайшее время озоновая дыра может продолжить увеличиваться.

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По словам директора Службы мониторинга атмосферы "Коперник" (CAMS) Лорана Руля, на ее развитие влияет сложное сочетание атмосферных и химических факторов. Одной из вероятных причин нынешнего ускоренного роста стало резкое снижение температуры в стратосфере. В холодных условиях формируются полярные стратосферные облака, которые способствуют химическим реакциям с участием галогенов и ускоряют разрушение озона под воздействием солнечного света.

Озоновый слой защищает Землю, поглощая значительную часть ультрафиолетового излучения Солнца. Его истончение особенно заметно над Антарктидой, где озоновая дыра ежегодно формируется в течение южной весны – примерно с сентября по ноябрь.

При этом нынешний рост не означает, что восстановление озонового слоя остановилось. В последние годы озоновые дыры в целом становились меньше и существовали меньше времени, что связывают с постепенным восстановлением слоя после сокращения выбросов озоноразрушающих веществ.

Ученые подчеркивают, что размеры антарктической озоновой дыры сильно меняются от года к году. Поэтому оценивать ситуацию необходимо не только по ее площади, но и по другим атмосферным показателям.

Озоновая дыра над Антарктикой - подробности

В 2025 году озоновая дыра над Антарктикой закрылась раньше обычного – 1 декабря, став самой короткой за последние шесть лет. Первые значения ниже 220 единиц Добсона зафиксировали 3 августа, а с 17 ноября уровень озона начал стабильно возвращаться к норме. По данным CAMS и NASA, дыра второй год подряд была относительно небольшой. Ученые связывают это с постепенным восстановлением озонового слоя после запрета озоноразрушающих веществ.

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