Многоразовый гранатомет Carl Gustaf имеет все шансы заменить в ВСУ РПГ-7.

Гранатометы Carl Gustaf входили в одни из первых помощи от стран НАТО для Вооруженных Сил Украины. И наши бойцы по достоинству оценили возможности этого оружия, сожгли из него не один десяток танков и других бронемашин армии РФ. В том числе и новейший серийный танк РФ – Т-90М "Прорыв".

Гранатомет Carl Gustaf

Carl Gustaf – шведский многоразовый гранатомет, который был разработан еще в 1946 году. Но ужасаться этому не нужно, потому что четыре глобальные модернизации самой "трубы", а также постоянное обновление самой главной составляющей гранатомета – боеприпаса, делают его одним из самых эффективных в мире.

Свидетельством реальных боевых возможностей Carl Gustaf является то, что это фактически бестселлер на рынке вооружения, который используется более чем в 40 странах мира, включая те, которые точно могут позволить себе лучшее вооружение в мире. В частности, это США, Израиль и Япония - страны, которые точно не экономят на своих армиях.

Причины такой популярности Carl Gustaf довольно просты – высокая боевая эффективность. Она является результатом сочетания высокой точности, скорости гранаты, ее боевых возможностей, а также высокого практического темпа стрельбы.

Последнее связано с тем, что этот гранатомет казнозарядный, а расчет состоит из двух человек. Стрелок занимается только тем, что ведет огонь и не теряет цель из виду, пока другой боец перезаряжает оружие. На практике работа нескольких гранатометов выглядит следующим образом:

Фактически этот 84-мм гранатомет является карманной артиллерией, а не только противотанковым средством. За время его существования под Carl Gustaf было разработано множество разнообразных по назначению и возможностям реактивных гранат: осколочно-фугасные, включая воздушный подрыв, термобарический, для уничтожения фортификационных укреплений, обычный кумулятивный и с тандемной боевой частью, а также дымовой и осветительный.

Особенности Carl Gustaf

Первое и довольно неочевидное отличие гранатомета Carl Gustaf в том, что он нарезной, в противоположность многим другим системам, в которых граната закручиваются хвостовым оперением.

Также у гранат Carl Gustaf очень большая скорость – 230-255 м/с, что вдвое превышает скорость гранат для РПГ-7. Это дает очень важное преимущество, потому что это значительно упрощает прицеливание.

Но шведский гранатомет также имеет свои недостатки, главным из которых является его вес, с которым боролись все время существования Carl Gustaf и смогли побороть только в последней модернизации. В частности, первая версия 1948 года весила целых 16,3 кг, а M2 от 1964 года - 14 кг. Лишь в 1991 году в версии M3 стальной ствол был заменен на тонкостенный стальной лейнер в стеклопластиковом кожухе, что позволило снизить вес до 10 кг. Еще более приемлемый вес в новейшей версии Carl Gustaf M4 – 6,8 кг, что достигнуто заменой стального лейнера на титановый.

Характеристики Carl Gustaf