Сапоги морпехов США развалились во время арктических учений НАТО, – Newsweek

Во время арктических учений НАТО у американских морпехов возникли проблемы с холодостойкими ботинками: в обуви появлялись дырки, а подошвы отрывались.

Во время арктических учений НАТО в Норвегии у морских пехотинцев США начали ломаться военные ботинки. У части военнослужащих в новой обуви появились дырки, подошвы начали отслаиваться, а внутрь попадала ледяная вода. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на представителя Пентагона и военные документы США.

Проблемы обнаружили во время предшествующих учениям тренировок "Холодный ответ 2026". В них в Норвегии приняли участие более 25 тысяч военнослужащих, еще более 7 тысяч – в Финляндии. Среди участников было около 3 тысяч морских пехотинцев США, большинство из которых были развернуты в составе II экспедиционных сил морской пехоты из лагеря Лежен в Северной Каролине.

Военнослужащие передвигались по норвежскому снегу и льду, совершали походы и катались на лыжах с тяжелыми рюкзаками. Именно во время этих нагрузок начали проявляться дефекты обуви.

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По словам представителя Пентагона, у части морских пехотинцев подошвы отслаивались от остальной части ботинок, а пластиковые каблуки могли впиваться в сухожилия. В других случаях каблуки быстро изнашивались из-за подкладки, а люверсы для шнурков расшатывались.

Американские ботинки пришлось заменить

В военной оценке США от начала 2026 года говорится о "существенных дефектах" специализированных ботинок для холодной погоды. Корпус морской пехоты подтвердил, что проблемы касались ботинок Belleville Intense Cold Weather Boots.

Из-за неисправностей морским пехотинцам пришлось получать замену. По словам представителя Пентагона, норвежские военные помогли американцам приобрести сапоги M77, произведенные норвежской компанией Alfa.

В заявлении представителя Сил морской пехоты США в Европе и Африке отмечается, что американские военные использовали установленный механизм поддержки страны-хозяина для закупки местной обуви. В то же время представитель опроверг информацию о перенаправлении судна с поставкой запасных ботинок.

Проблемы с обувью не закончились после возвращения морских пехотинцев в США. Дополнительные запасы проверили на базах, где также обнаружили неисправные ботинки.

Проверка выявила сотни дефектов

В апреле и июле этого года на базе морской пехоты провели проверки ботинок Belleville Intense Cold Weather.

В апреле инспекторы осмотрели 2642 пары ботинок и обнаружили 183 с дефектами. В июле проверили еще 1781 пару, из которых 355 имели дефекты.

Всего было проверено 4423 пары ботинок, и 538 из них имели недостатки. В Корпусе морской пехоты подтвердили эти цифры.

На военном брифинге отмечалось, что отраслевой показатель составляет от 2 до 3 процентов брака. В ходе июльской проверки доля дефектных ботинок оказалась выше, чем во время апрельской.

Корпус морской пехоты сообщил, что результаты проверок привели к разработке плана корректирующих мер для компании Belleville. Он предусматривает замену поврежденных ботинок Intense Cold Weather в индивидуальном порядке.

В компании Belleville заявили, что напрямую работают с морскими пехотинцами над решением проблем и стремятся быстро устранять недостатки.

Проблема вызвала дискуссию об американском производстве

Ситуация с ботинками возникла на фоне дискуссии о требованиях к американскому производству военной обуви.

Согласно законодательству США, средства Пентагона, как правило, не могут использоваться для приобретения военной обуви иностранного производства, если не применяется исключение.

Отдельный законопроект BOOTS Act предусматривает еще более строгие требования к обуви, которую военнослужащие могут носить в качестве части формы. В частности, предлагается разрешать использование дополнительных боевых ботинок только при условии их полного производства в США из американских материалов и компонентов.

В то же время сторонники изменений и представители военной сферы спорят о том, смогут ли американские производители обеспечить необходимое количество и качество обуви.

Проблемы армии США

Как сообщал УНИАН, США столкнулись с проблемой истощения запасов высокоточных ракет и средств противоракетной обороны из-за длительного использования оружия в войне с Ираном. Эксперты предупреждают, что восстановление американских арсеналов до довоенного уровня может занять несколько лет, пишет Forbes.

По данным аналитиков, по состоянию на 27 февраля у США было около 2330 ракет Patriot. К 27 июля это количество, по оценке CSIS, могло сократиться до 759–827 единиц. Аналогичная ситуация с перехватчиками THAAD. Если в феврале их было около 452, то в конце июля оставалось примерно 234–278.

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