Он добавил, что Анкара не изменит свою точку зрения, если не увидит конкретных и обязательных шагов.

Турция еще не получила никаких конкретных предложений по преодолению своих беспокойств по поводу заявок Финляндии и Швеции на членство в НАТО, против которых выступает Анкара.

Об этом сказал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоганон, выступая в парламенте, сообщает Reuters.

Эрдоган сказал, что Турция хочет видеть "искренний подход" двух скандинавских стран в отношении ее обеспокоенности.

Он добавил, что Анкара не изменит свою точку зрения, если не увидит конкретных и обязательных шагов.

Он также сказал, что возражение Турции против заявок Стокгольма и Хельсинки на членство является не "оппортунизмом", а скорее вопросом национальной безопасности.

Напомним, Анкара возражает против вступления Швеции и Финляндии в НАТО, поскольку эти страны поддерживают группы, которые Турция считает террористами.

Как сообщал УНИАН, в мае Финляндия и Швеция официально подали заявку на вступление в НАТО. Они надеялись, что это будет скорый процесс вступления. Но Турция, давний член Альянса, выступила против членства Швеции и Финляндии на том основании, что они поддерживают группы, которых она считает террористами.

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