Тяжелое ранение Александр получил в ходе боя 20 июля 2014 года в районе города Счастье.

Умер Герой Украины и российско-украинской войны, подполковник Александр Петраковский, который был тяжело ранен на Донбассе в 2014 году.

Об этом сообщил в Facebook начальник Академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного Павел Ткачук.

"После длительной борьбы за жизнь отошел в вечность выпускник Национальной академии сухопутных войск, Герой Украины подполковник Александр Петраковский", - написал он.

20 июля 2014 года разведывательная группа под командованием Александра, обеспечивая прохождение колонны техники ВСУ сил добровольческого батальона "Айдар" к аэропорту Луганска, обнаружила засаду в районе города Счастье и вступила в бой, что позволило обеспечить прохождение колонны запасным путем. В ходе боя Александр получил тяжелое ранение головы, однако продолжал руководить действиями группы, выносил раненых в безопасное место.

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Указом Президента Украины от 4 декабря 2014 года № 918/2014 офицер был отмечен высшей наградой – званием "Герой Украины".

После ранения Александр пережил кому, десятки сложнейших хирургических операций и длительную реабилитацию.

"Долгие семь лет Саша, его родные и близкие, десятки благотворителей и волонтеров боролись за жизнь Героя. Долгих семь лет мы все молились за его выздоровление и возвращение на службу. Впрочем, смерть забрала его от нас", - написал он.

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Автор: Денис Прядко