Надо наращивать производство ракет до тысяч моделей в год, чтобы выйти на паритет с россиянами, отметил Михаил Самусь.

В 2025 году должен произойти прорыв в производстве различных типов украинских ракет. Наибольшее ожидание касается производства отечественной баллистической ракеты. Такое мнение высказал директор платформы New Geopolitics Research Network Михаил Самусь в эфире Радио NV.

Эксперт отметил, что на конец 2024 года в Украине наметился прорыв по нескольким направлениям, и в частности, речь идет о нескольких новых украинских крылатых ракетах и еще ожидается отечественная баллистическая ракета. Он считает, что украинский баллистический ракетный оперативно-тактический комплекс должен производиться серийно.

Самусь напомнил, что в 2024-м году в Украине происходило маштабирование дроновой отрасли, и теперь производство миллиона беспилотников не вызывает удивления.

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"Так же и 2025-й год у нас должен быть прорывом на ракетном направлении. То есть, ракеты должны у нас выпускаться тысячами и, таким образом, мы должны выйти не только в паритет с россиянами, а даже превзойти их не только по дроновым ударам, но и ракетным ударам по важным объектам. Конечно, прежде всего, по военным. Но и могут быть определенные экономические аспекты при ударах по российской критической инфраструктуре", - убежден Самусь.

Эксперт считает, что Украине удастся выйти на серийное производство баллистических ракет. По его мнению, это будет историческое событие, и Украина станет ракетным лидером Европы.

Он добавил, что когда Украина осуществляла предыдущие попытки по разработке баллистической ракеты в течение 30 лет, то отечественные возможности были ограничены договором о ракетах средней и малой дальности, то есть, максимальной дальностью поражения на 500 км. Дальность украинских разработок типа "Сапсан" и "Гром-2" не могла превышать 500 км.

"Сейчас Украина может спокойно производить ракеты и на тысячу и две тысячи километров, не ограничивая себя тем, что есть какие-то договоры. А это уже проблема для россиян", - считает Самусь.

Он добавил, что одно дело производить оперативно-тактические комплексы на 500 км, рассчитанные на охват территории театра боевых действий, а когда появится баллистическая ракета на 2 тыс. км - это станет проблемой для россиян, потому что у них нет надлежащих средств ПВО для перехвата таких ракет. Российскому комплексу С-400 не очень удается сбивать баллистику.

"Если нам удастся прорвать эти технологические, финансовые, ментальные ограничения, которые у нас были 30 лет, - мы создадим серийную баллистическую ракету и пойдем дальше. Для России это будет означать, что реально надо заканчивать с этой войной. Потому что если Украина пойдет в этом развитии с наращивающим темпом, то россиянам вообще будет очень плохо. До Урала у них вообще не будет места, куда не сможет прилететь баллистическая ракета. И это будет огромная проблема, с которой путинский режим уже ничего не сможет сделать", - подчеркнул Самусь.

Производство оружия в Украине

Как сообщал УНИАН, 19 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что в 2025 году Украина продолжит наращивать собственное оборонное производство. Планируется изготовить не менее 30 тысяч дальнобойных дронов и 3 тысячи крылатых ракет и ракет-дронов. В том числе будут выпускать ракеты "Нептун", в том числе и новых улучшенных моделей.

В 2024 году в Украине пересекли отметку производства первых ста единиц ракетного вооружения.

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