Оккупанты пытаются двигаться в сторону Славянска и Святогорска.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины оккупационные войска РФ не оставляют попыток двигаться в сторону Николаева и выходить на рубежи Днепропетровской области.

Об этом в интервью УНИАН заявил руководитель центра военно-политических исследований Александр Мусиенко.

Говоря о ситуации на Донбассе, эксперт отметил, что оккупанты не имеют особых спехов на этом направлении, однако не оставляют попыток взять силы ВСУ в кольцо.

"Наступление постепенно начиналось еще с конца прошлой недели, когда мы видели интенсивный обстрел украинских позиций. Особенно, в районе Попасной и Рубежного, Северодонецка. И сейчас мы видим, что русские войска пытаются прорываться по тому направлению. Но там у них особого успеха пока нет", - отметил эксперт.

По словам Мусиенко, сложная ситуация в районе Изюма и Мариуполя.

"Так же пытаются двигаться по линии Изюм – в сторону Славянска, Святогорска и выходить на то, чтобы с линии Рубежного и Славянска-Краматорска соединиться в одно кольцо. Таким образом, пытаться взять в окружение нашу группировку войск. По линии Мариуполя, очевидно, ситуация сложная. Там героически сопротивляются и держатся наши защитники", - отметил эксперт.

Эксперт также отметил, что еще одно сложное направление — юг, где в районе Гуляйполя и Пологов российские войска также пытаются прорываться в сторону востока для того, чтобы соединиться с группировкой в ​​районе Марьинки.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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