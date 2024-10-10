Пытками оккупанты требовали предоставить данные о членах якобы диверсионных групп и просто развлекались.

Роман Третьяков, который был задержан российскими оккупантами, в течение 19 месяцев почти непрерывно подвергался пыткам, в том числе сексуальным. Ему к половым органам подключили провода и били электрошокерами.

Как пишет Радио Свобода, люди, которые испытывают в плену сексуальное насилие, получают большую психологическую травму, и не все находят в себе силы, чтобы рассказать о своей беде. Поэтому многие люди - мужчины и женщины - до сих пор не обратились в правоохранительные органы.

Один из тех, кто решился рассказать о пережитом - житель Херсонщины Роман Третьяков, который во время российской оккупации присоединился к движению сопротивления. По его словам, почти 25 лет назад он служил в спецотряде "Морской остров Майский" в составе ГУР. Во время полномасштабной войны присоединился к ТрО, выполнял специальные задачи, впоследствии оккупанты его задержали в его доме.

Видео дня

"После задержания в августе 2022 года меня повезли в изолятор временного содержания и начали там пытать... Три раза в день. Пытками оккупанты требовали предоставить данные о членах якобы диверсионных групп, которые находятся в регионе", - говорит Третьяков.

Он рассказал, какой пережил ужас. Роман поделился:

"Мешок на голову, и куда-то там притащили, штаны сняли, провода к половым органам подключили, а в бок шокерами бьют. Ноги вверх привязывают стяжками. Сзади наручники, ток подключают к пальцам, к половым органам. После этих пыток они листок дали, чтобы я писал, потому что разговаривать я уже не мог, настолько мне плохо было. Я ходить не мог, я ползал".

По его словам, несмотря на его страдания, оккупанты пытали его почти непрерывно две недели. Мужчина вспоминает, как, когда кто-то из палачей стрелял ему в колено, он направлял пистолет себе в лоб и просил, чтобы его убили, потому что терпеть страшную боль уже не мог.

После этого Романа держали в изоляторе временного содержания, потом он провел почти месяц в тюрьме в оккупированном Крыму, где пытки возобновились. Перед этим его допрашивали с использованием детектора, а потом испытывали "новое" орудие пыток.

"Говорят мне: "Новый электроприбор привезли, такой замечательный, еще ни на ком не пробовали. На тебе испытаем". Я у них спрашиваю: "Что вам еще надо от меня? А они говорят, что "чисто проверить прибор", - рассказал Третьяков.

По его словам, во время "проверки" в помещении находились 8 ФСБшников. Как пояснил бывший пленник, у них была ротация и перед отъездом они решили "повеселиться". На руки Роману натянули наручники и "развлекались" по очереди. Один садился на него, натягивал ему на голову наволочку, а другой лил воду. Мужчина рассказал:

"То есть, я дышу водой. Проблема в наволочке, что она тоненькая и она очень облегает, то есть, возможности дышать нет совсем. Так они льют, и льют, и льют, и льют. Уже когда почти без сознания, они делают минуту паузы и включают ток от этого прибора. Ну, он очень мощный. То есть меня лежа на спине силой тока переворачивало на бок и выгибало в другую сторону. Я так пытался наручники выдернуть, что до костей все было содрано".

Таким образом Третьякова пытали непрерывно в течение 8 часов.

Из-за невыносимых страданий мужчина пытался покончить с собой - резал себе руки, потерял очень много крови, но оккупанты его "зашили".

"После последних пыток, я выпросил, чтобы мне морфий вкололи, обезболили. Потому что у меня все очень болело, я ничего не мог, пошевелиться не мог", - говорит Роман.

Оккупационный суд приговорил Третьякова к заключению в колонии, но поскольку до "приговора" он отсидел 19 месяцев в СИЗО на Чонгаре, его отпустили. Вышел мужчина на свободу весной 2024 года и сумел добраться до материковой Украины, не подконтрольной россиянам. Несмотря на зверские издевательства, он ни в чем не признался и никого не предал.

Руководитель направления поддержки пострадавших от сексуального насилия во время конфликта Офиса Генпрокурора Валерия Батуринская сообщила, что в Украине работает Координационный центр поддержки пострадавших и свидетелей, куда могут обращаться пострадавшие. Специалисты осуществляют комплексную поддержку людей только с их предварительного согласия и соблюдением принципа конфиденциальности. Сейчас указанный центр осуществляет сопровождение 1 тысячи 103 человек, среди них - 53 мужчины, пострадавших от сексуального насилия.

Гибель украинцев в российском плену

Как сообщал УНИАН, по меньшей мере 177 украинских пленных погибли в российском плену с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину. По словам представительницы Координационного штаба по обращению с военнопленными Минобороны Виктории Цимбалюк, из-за отсутствия международного надзора реальное количество погибших, скорее всего, гораздо больше, поскольку не все тела возвращаются. Кроме того, многие даже не подтверждаются Россией как пленные.

Вас также могут заинтересовать новости: