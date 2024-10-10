уОккупанты хотят оздать угрозу полного окружения города, не входя в него, предположил Мусиенко.

У российских оккупационных войск есть незначительные продвижения на Покровском направлении, отметил военный эксперт Александр Мусиенко.

"Цели оккупационной армии остаются прежними: возможно, к Рождеству или Новому году создать угрозы полного окружения Покровска, не входя в сам Покровск", - отметил он.

По его мнению, россияне не зайдут в Покровск, потому что для этого им нужно накопить больше сил.

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"Не заходят, потому что считают, что не готовы к серьезным городским и уличным боям именно в таком большом по размерам населенном пункте. Поэтому сценарий может быть такой: создать фланговые клешни, которые будут нависать над Покровским, а потом, когда враг будет считать, что они накопили достаточно сил, пойти в это наступление", - предположил эксперт.

На данный момент, как отметил Мусиенко, на Покровском направлении россияне пытаются атаковать с флангов: "Упорные бои идут в районе Селидово, и в направлении Мирнограда, с северного фланга".

Бои за Покровск - актуальное

Напомним, главный сержант роты ударных БПЛА Егор Фирсов заявлял, что российские оккупанты могут возобновить наступательные действия в направлении Покровска Донецкой области в конце октября 2024 года:

"Покровску будет очень тяжко. Нам ни в коем случае не следует расслабляться. Сейчас мы наблюдаем, что противник продолжает концентрироваться чуть ниже Покровска. В частности, Селидово, Угледар и Курахово. Там они хотят разворачивать активные боевые действия".

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