В то же время силы обороны Украины готовы к любому развитию событий на южных направлениях.

Российским войскам уже не удастся продвинуться на юге Украины. Об этом руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк сообщила в эфире информационного телемарафона.

"В целом ситуация (в зоне ответственности ОК "Юг" - УНИАН) остается сложной, но силы обороны продолжают и контрбатарейную борьбу, и контрдиверсионную борьбу. Специфика нашей зоны ответственности заключается в том, что линия фронта пролегает именно по реке Днепр. Как правило, водное препятствие является основным распределителем между силами противодействия...",- отметила она.

По словам Гуменюк, на Херсонском направлении количество обстрелов немного уменьшилось.

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"Это результаты нашей боевой работы - мы отбрасываем их артиллерию, стараемся зачистить как можно более широкую полосу от левого берега, чтобы они не могли достигать деоккупированных населенных пунктов Правобережья. Но эта работа долговременная именно из-за того, что оккупанты прячутся за мирным населением на левом берегу и начали снова использовать беспилотные ударные аппараты типа "Ланцет". Три таких мы сбили за минувшие сутки", - сказала глава пресс-центра.

Она добавила, что практика атак противоположного берега беспилотниками со стороны оккупантов свидетельствует о том, что им уже сложнее делать это с помощью артиллерии.

Также враг продолжает обстреливать из ближайших лесополос минометным огнем населенные пункты Левобережья, в частности, Новую Каховку и Олешки.

По словам руководительницы пресс-центр сил обороны юга, оккупанты делают это с целью заставить местных жителей выезжать вместе с ними в качестве "живого щита", но уже на других рубежах обороны.

"Продвинуться на юге им уже не удастся. Потому что, во-первых, даже география нашей страны создает им дополнительные преграды - водные. Это и Днепр, Днепровский лиман... Они уже пытались продвигаться в направлении островов, но эта работа не удалась. Так, за минувшие сутки мы достаточно результативно отработали, уничтожили восемь единиц техники, в том числе и ту, которую они подтянули на эти острова, пытаясь развернуть там свои наблюдательные пункты. Также их присутствие сокращено по меньшей мере на 14 рашистов. Поэтому они пытаются занять позиции на этих островах разве что для того, чтобы увидеть, к чему готовятся Силы обороны Украины", - пояснила Гуменюк.

По ее словам, концентрация врага на Запорожском направлении свидетельствует о том, что оккупанты готовы скорее к обороне, чем к каким-то активным нападениям.

"Силы нашей обороны с другой стороны абсолютно готовы к развитию любых событий",- подчеркнула она.

Ситуация на фронте сегодня - последние данные

По данным Генштаба, за прошедшие сутки украинские военные отразили более 100 атак россиян на пяти направлениях, где сосредоточены основные силы оккупантов.

В то же время стало известно, что украинская авиация 10 раз ударила по районам сосредоточения противников. Оккупанты потеряли пять районов сосредоточения личного состава и военной техники, три склада боеприпасов и четыре средства радиоэлектронной борьбы.

Между тем потери РФ в Украине выросли еще более чем на 700 захватчиков и пересекли новую "красную линию" - 160 тысяч.

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