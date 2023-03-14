На украинской земле уничтожили еще 10 вражеских танков, отметили в Генштабе ВСУ.

Потери россиян в Украине за минувшие сутки, 13 марта, возросли еще более чем на 700 захватчиков и пересекли новую "красную линию".

Теперь общие российские потери составляют более 160 тысяч человек, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. "Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.03.23 ориентировочно составили: личного состава - около 160540 (+740 за минувшие сутки) человек ликвидировано", - говорится в сообщении.

Также уничтожено российских танков - 3484 (+10) единицы, боевых бронированных машин - 6789 (+15) единиц, артиллерийских систем - 2519 (+16) единиц, РСЗО - 495 (+2) единиц, средств ПВО - 260 (+1) единиц, БПЛА оперативно-тактического уровня - 2120 (+11), автомобильной техники и автоцистерн - 5367 (+13), единиц, специальной техники - 256 (+5) единиц.

Видео дня

Кроме того, по состоянию на 14 марта уничтожено 304 вражеских самолета, 289 вертолетов, 18 кораблей/катеров.

Ситуация на фронтах в Украине - сегодня это стоит знать

Самые ожесточенные бои уже не один месяц продолжаются на востоке Украины, эпицентр боевых действий - город Бахмут, который длительное время пытаются захватить россияне и несут огромные потери.

Утром 14 марта Генштаб ВСУ сообщил, что враг продолжает наступать на таких направлениях: Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Лиманском. На этих направлениях защитники Украины отразили более 100 атак со стороны противника.

По состоянию на 13 число потери врага в Украине составили около 159 тыс. 800 оккупантов.

Вас також можуть зацікавити новини: