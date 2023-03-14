Защитники Украины за сутки отразили много вражеских атак / фото УНИАН, Виктор Ковальчук

За минувшие сутки, 13 марта, украинские военные отразили более 100 атак врага на пяти направлениях, где сосредоточены основные силы оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украхны в утренней сводке. "Несмотря на значительные потери, противник продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили более 100 вражеских атак на указанных направлениях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут. Наши воины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Григоровка и Ивановское.

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На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Нетайлово, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар.

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов двухлетняя, Гряниковка, Невское, Червонопоповка, Кременная, Дубрава, Белогоровка и Берестово.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборонные действия.

В Генштабе отмечают, что РФ использует тактику террора, неизбирательно обстреливает населенные пункты, тем самым грубо нарушает нормы международного гуманитарного права.

За минувшие сутки противник нанес пять ракетных ударов, в том числе и по объектам гражданской инфраструктуры Сумской и Донецкой областей. Есть погибшие и раненые мирные граждане. Также враг нанес 35 авиационных ударов и совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Высоким остается уровень ракетной угрозы по всей территории Украины.

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Утром 13 марта Генштаб ВСУ сообщал, что защитники нашего государства отразили 102 атаки со стороны противника на таких направлениях: Шахтерском, Марьинском, Лиманском, Бахмутском и Авдеевском.

В Генштабе добавили, что россияне несут серьезные потери, но все равно не прекращают пытаться вести наступательные действия. По официальным данным, общие потери РФ в Украине уже составляют около 159 тыс. 800 захватчиков.

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