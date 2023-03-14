Противник не отказался от попыток захватить Бахмут, отметили в Генштабе.

За минувшие сутки, 13 марта, украинские военные отразили более 100 атак врага на пяти направлениях, где сосредоточены основные силы оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украхны в утренней сводке. "Несмотря на значительные потери, противник продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили более 100 вражеских атак на указанных направлениях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут. Наши воины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Григоровка и Ивановское.

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На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Нетайлово, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар.

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов двухлетняя, Гряниковка, Невское, Червонопоповка, Кременная, Дубрава, Белогоровка и Берестово.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборонные действия.

В Генштабе отмечают, что РФ использует тактику террора, неизбирательно обстреливает населенные пункты, тем самым грубо нарушает нормы международного гуманитарного права.

За минувшие сутки противник нанес пять ракетных ударов, в том числе и по объектам гражданской инфраструктуры Сумской и Донецкой областей. Есть погибшие и раненые мирные граждане. Также враг нанес 35 авиационных ударов и совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Высоким остается уровень ракетной угрозы по всей территории Украины.

Ситуация на фронтах в Украине - сегодня это стоит знать

Утром 13 марта Генштаб ВСУ сообщал, что защитники нашего государства отразили 102 атаки со стороны противника на таких направлениях: Шахтерском, Марьинском, Лиманском, Бахмутском и Авдеевском.

В Генштабе добавили, что россияне несут серьезные потери, но все равно не прекращают пытаться вести наступательные действия. По официальным данным, общие потери РФ в Украине уже составляют около 159 тыс. 800 захватчиков.

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