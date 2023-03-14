Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пять районов сосредоточения вражеского личного состава и военной техники, отметили в Генштабе ВСУ.

Силы обороны Украины за прошедшие сутки, 13 марта, поразили много складов боеприпасов российских захватчиков и средств радиоэлектронной борьбы.

Украинская авиация 10 раз ударила по районам сосредоточения противников, говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. "...подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пять районов сосредоточения личного состава и военной техники противника, три склада боеприпасов и четыре средства радиоэлектронной борьбы захватчиков", - говорится в сообщении.

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Утром 14 марта Генштаб ВСУ сообщил, что враг продолжает наступать на Бахмутском, Лиманском, Авдеевском, Шахтерском и Марьинском направлениях. По данным Генштаба, наши защитники отразили на этих направлениях более 100 вражеских атак.

Стоит отметить, что общие потери России в Украине уже составляют примерно 159 тыс. 800 противников. Кроме того, захватчики потеряли много техники, в том числе 3 тыс. 474 танка.

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