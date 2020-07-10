В ВСУ рассказали, из чего состоит группировка российской армии в оккупированном Крыму

В ВСУ в деталях рассказали о составе и численности оккупационного контингента в Крыму.

По данным обменной информации с РФ, которые приводит Минобороны Украины, на территории оккупированного Крыма находятся 200 бронемашин, 31 танк, 100 артиллерийских систем, 34 вертолета, 63 самолета, 684 единицы военной техники, 32 500 военнослужащих.

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Эту информацию подтвердил командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины Сергей Наев в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть" на 1+1, передает ТСН.

"Да, эти сведения соответствуют действительности. Хочу добавить, что именно сухопутная группировка составляет 11,5 тысячи человек. Речь идет о всем составе на временно оккупированной территории, туда входят и Военно-морские силы российские, а также силы и средства противовоздушной обороны. Непосредственно сухопутная группировка состоит из двух бригад и одного батальона", – сказал он.

Ранее сообщалось, что украинские военные рассматривают несколько возможных сценариев вторжения России в Украину на различных частях границы, даже одновременно.

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