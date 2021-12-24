Наибольшая концентрация российских войск замечена на восточной границе Украины.

Российская Федерация продолжает стягивать войска к границам с Украиной.

Издание Foreign Policy с ссылкой на чиновника из Минобороны Украины опубликовало свежую карту с расположением российских войск.

Как сообщается, данные с этой карты Минобороны Украины использует для информирования своих союзников: на ней показан анализ наращивания российских военных сил вблизи границ Украины.

Наибольшая концентрация российских войск замечена на восточной границе Украины: там находится около 10 батальонных тактических групп.

На территории Беларуси находятся авиационные части, танковый батальон и мотопехотные подразделения. В Курской области расположен лагерь с вооружением и боевой техникой.

На южных границах замечена переброска в оккупированный Крым подразделения с ракетными установками "Искандер".

Также В Минобороны обеспокоены полетами российских бомбардировщиков и истребителей в Беларуси.

Экс-заместитель помощника министра обороны Европы и НАТО Джим Таунсенд высказал прогноз, что Россия может подтянуть батареи противовоздушной обороны С-400 к границам. Также он считает, что РФ может использовать ракеты для уничтожения украинских аэропортов и истребителей на земле.

Возможное наступление РФ

Издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позднее издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times Западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.