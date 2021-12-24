На изображениях видно, в частности, скопление техники на российских полигонах Погоново, Солоти и в Ельне.

Новые спутниковые снимки, сделанные частной американской компанией Maxar Technologies, показывают, что Россия в последние недели продолжала наращивать свои силы в аннексированном Крыму и неподалеку от границы Украины.

Изображения обнародовало агентство Reuters

На фото, в частности, видна база в оккупированном Россией Крыму. По состоянию на 13 декабря она была заполнена сотнями бронетранспортеров и танков. При этом спутниковый снимок той же базы в октябре показал, что она была наполовину пуста.

Также скопление войск видно на спутниковых снимках из района российского города Ельня, в 200 км к северу от Украины. Там зафиксировали танки, самоходную артиллерию и другую военную технику.

На снимках полигона Погоново возле Воронежа от 21 декабря видны российские батальонные группы, танки, БТРы, артиллерия и, вероятно, дальнобойные реактивные системы залпового огня.

А спутниковые фото Солоти вблизи Белгорода, в 10 км от украинской границы показывают БМП, танки, вспомогательную технику. Первые два снимка сделаны в сентябре, остальные два - 5 декабря.

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация в своих так называемых гарантиях безопасности требует от стран Североатлантического альянса отказать Украине во вступлении в НАТО. РФ предложила Альянсу обмениваться оценками угроз и вызовов безопасности добровольно.

В Белом доме заявили, что видели ультиматум России, однако заверили, что Вашингтон не будет принимать никаких решений самостоятельно.

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