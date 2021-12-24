Опубликованные снимки показывают, что Россия продолжает наращивать силы возле Украины / фото Maxar Technologies via REUTERS

Новые спутниковые снимки, сделанные частной американской компанией Maxar Technologies, показывают, что Россия в последние недели продолжала наращивать свои силы в аннексированном Крыму и неподалеку от границы Украины.

Изображения обнародовало агентство Reuters

На фото, в частности, видна база в оккупированном Россией Крыму. По состоянию на 13 декабря она была заполнена сотнями бронетранспортеров и танков. При этом спутниковый снимок той же базы в октябре показал, что она была наполовину пуста.

Фото Maxar Technologies via REUTERS
Фото Maxar Technologies via REUTERS

Также скопление войск видно на спутниковых снимках из района российского города Ельня, в 200 км к северу от Украины. Там зафиксировали танки, самоходную артиллерию и другую военную технику.

Фото Maxar Technologies via REUTERS
Фото Maxar Technologies via REUTERS
Фото Maxar Technologies via REUTERS

На снимках полигона Погоново возле Воронежа от 21 декабря видны российские батальонные группы, танки, БТРы, артиллерия и, вероятно, дальнобойные реактивные системы залпового огня.

Фото Maxar Technologies via REUTERS
Фото Maxar Technologies via REUTERS
Фото Maxar Technologies via REUTERS
Фото Maxar Technologies via REUTERS

А спутниковые фото Солоти вблизи Белгорода, в 10 км от украинской границы показывают БМП, танки, вспомогательную технику. Первые два снимка сделаны в сентябре, остальные два - 5 декабря.

Фото Maxar Technologies via REUTERS
Фото Maxar Technologies via REUTERS
Фото Maxar Technologies via REUTERS
Фото Maxar Technologies via REUTERS

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация в своих так называемых гарантиях безопасности требует от стран Североатлантического альянса отказать Украине во вступлении в НАТО. РФ предложила Альянсу обмениваться оценками угроз и вызовов безопасности добровольно.

В Белом доме заявили, что видели ультиматум России, однако заверили, что Вашингтон не будет принимать никаких решений самостоятельно.

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