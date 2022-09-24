Россия в сентябре подтвердила статус террористического государства, нанося удары по гражданской инфраструктуре, в частности - по дамбам на реках.

Российские военные пытаются бить ракетами по дамбах на реках чтобы помешать наступлению ВСУ.

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Там напомнили, что в середине сентября российская армия нанесла ракетные удары по Печенежской дамбе на реке Северский Донец в Харьковской области, и по Карачуновской дамбе вблизи Кривого Рога.

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Отмечается, что украинские силы продвигаются дальше по течению обеих рек. Между тем, российское командование обеспокоено своими оперативными неудачами, поэтому они пытаются нанести удары по шлюзам дамб, чтобы затопить позиции украинских военных.

"Эти атаки вряд ли повлекли существенные препятствия украинским операциям из-за значительного расстояния между поврежденными дамбами и зонами боевых действий", - отмечают в британской разведке.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября зафиксировано попадание в Печенежскую дамбу в Харьковской области двух вражеских ракет, поврежден верхний шлюз.

Жителей Печенежской громады Харьковщины призывают круглосуточно следить за официальными сообщениями по ситуации на местной дамбе на реке Северский Донец и в случае тревоги срочно переместиться в безопасные места.

Ранее, 14 сентября российские оккупанты нанесли ракетные удары по Кривому Рогу семью крылатыми ракетами Х-22 с самолетов стратегической авиации.

Враг попал по объектам критической и транспортной инфраструктуры города, в частности по одному из объектов гидротехнической инфраструктуры. Вследствие удара началось поднятие уровня воды в г. Ингулец, из-за чего происходила эвакуация людей в двух районах города.

15-16 сентября вражеские войска вновь нанесли удары по этой дамбе.

17 сентября начальник военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул сообщил, что в городе ликвидированы подтопления жилых домов, продолжается ликвидация последствий ракетных ударов оккупантов. На гидротехнических сооружениях города продолжаются работы по ликвидации последствий ракетных ударов.

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