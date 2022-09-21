Специалисты ликвидируют последствия обстрелов дамбы, сейчас угрозы ее прорыва и затопления территорий нет.

Сегодня зафиксировали попадание в Печенежскую дамбу в Харьковской области двух вражеских ракет, поврежден верхний шлюз.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синєгубов у Telegram.

По его словам, враг продолжает бить по критической инфраструктуре Харьковщины, пытаясь устроить в области техногенную катастрофу.

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"Вместе со специалистами осмотрели Печенежскую дамбу в Чугуевском районе, по которой российские оккупанты уже неоднократно наносили ракетные удары. Сегодня зафиксировали попадание в дамбу двух ракет. Поврежден верхний шлюз. К счастью, никто не пострадал. Сейчас специалисты ликвидируют последствия обстрелов", - написал он.

Синєгубов заверил, что ситуация на дамбе полностью контролируемая.

"Угрозы прорыва дамбы и затопления территорий нет. Делается все, чтобы восстановить поврежденную критическую инфраструктуру в максимально короткий срок", - отметил председатель ОВА.

Как сообщал УНИАН, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке за 20 сентября сообщал, что в населенном пункте Печенеги оккупанты пытались разрушить дамбу Печенежского водохранилища, но безуспешно. О деталях не сообщалось.

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