Из-за вражеских ракетных ударов по Печенежскому водохранилищу возможно затопление территорий вниз по течению.

Жителей Печенежской громады Харьковщины призывают круглосуточно следить за официальными сообщениями о ситуации на местной дамбе на реке Северский Донец и в случае тревоги срочно переместиться в безопасные места.

Об этом говорится в обращении, обнародованном Печенежским поселковым головой Александром Гусаровым в Telegram вечером 20 сентября.

"В течение последних суток российская армия нанесла и продолжает наносить ракетные удары по дамбе Печенежского водохранилища. Существует вероятная угроза разрушения врагом плотины Печенежского гидроузла. Возможно возникновение чрезвычайной ситуации вследствие катастрофического затопления территорий вниз по течению", - отмечается в обращении.

Видео дня

Граждан предупреждают, что угроза затоплений есть для части улиц как пгт Печенеги, так и для определенных территорий сел Кицевка и Пятницкое.

"В случае объявления тревоги необходимо взять вещи первой необходимости и переместиться: жителям улиц Береговой, Харьковской, Рыбной, Сосновой и пр. Рыбного в пгт Печенеги - на улицу Зинченко (район бывшей восьмилетней школы); жителям ул. Гоголя в селе Кицевка - на гору (район кладбища); жителям улицы Демина в селе Пятницкое - на возвышенность села (ближе к лесу)", - информирует местная власть.

"Следите за объявлениями Печенежского поселкового совета", - отмечается в обращении.

Напомним, Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в вечерней сводке сообщал, что в населенном пункте Печенеги оккупанты вчера пытались разрушить дамбу Печенежского водохранилища, но успеха не имели.

В сентябре противники несколько раз попали в дамбу в Кривом Роге Днепропетровской области, были подтоплены жилые дома. Позже подтопление жилых домов ликвидировали.

Вас также могут заинтересовать новости: