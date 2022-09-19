На криворожских гидротехнических сооружениях продолжаются работы по ликвидации последствий вражеских ракетных ударов.

Уровень воды в реке Ингулец не превышает критические отметки, подтопление жилых домов в Кривом Роге ликвидировано.

На гидротехнических сооружениях города продолжаются работы по ликвидации последствий ракетных ударов, сообщил начальник военной администрации города Александр Вилкул в своем Telegram-канале.

"На гидротехнических сооружениях города продолжаются работы по ликвидации последствий ракетных ударов. Уровень воды падает по всей территории подтопления, на всех участках он не превышает критических отметок. Подтопление жилых домов ликвидировано. Продолжается работа по откачке воды с придомовых территорий. Всего с начала работ откачано 4 158 м куб. воды", - сообщил он.

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Напомним, 14 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу семью крылатыми ракетами Х-22 с самолетов стратегической авиации.

Враг попал по объектам критической и транспортной инфраструктуры города, в частности, по дамбе. В результате удара началось поднятие уровня воды в г. Ингулец, из-за чего ночью происходила эвакуация людей в двух районах города, поскольку началось подтопление домов.

15-16 сентября вражеские войска снова нанесли удары по этой дамбе.

17 сентября Вилкул сообщил, что в городе ликвидировано подтопление жилых домов, продолжается ликвидация последствий ракетных ударов оккупантов. На гидротехнических сооружениях города продолжаются работы по ликвидации последствий ракетных ударов.

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