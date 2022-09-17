По информации Минокружения, качество воды в реке Ингулец возвращается к нормальному состоянию.

На ликвидации аварии на гидротехнических сооружениях в Кривом Роге погиб 38-летний работник коммунального предприятия "Сансервіс".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник военной администрации города Александр Вилкул.

"По ликвидации последствий террористических актов на гидротехнических сооружениях много говорить не буду, отмечу, что продолжается героическая работа многих сотен криворожан. И результат есть. Но, к сожалению, сегодня на ликвидации аварии погиб работник коммунального предприятия "Сансервіс", 38-летний парень, выполняя важное задание. У него, как сейчас у многих гражданских, был свой фронт. И он отстоял его до конца", - написал Вилкул.

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Он отметил, что продолжаются восстановительные работы на гидротехнических сооружениях города и ликвидация последствий террористических ракетных ударов российских оккупантов.

При этом добавил, что по официальной информации Минокружения, качество воды в реке Ингулец возвращается к нормальному состоянию.

"Ситуация контролируемая. Госэкоинспекция сообщила, что, как я вчера и говорил, красный цвет воды вызван попаданием в воду железной руды гематита. Сейчас этот красный пигмент уже оседает и вымывается", - написал Вилкул.

При этом он отметил, что состояние воды в Карачуновском водохранилище "в норме, согласно проведенным лабораторным исследованиям".

"Результаты отобранных 16 сентября проб воды в реке Ингулец в пределах Кривого Рога по 13-ти показателям свидетельствуют, что качество воды находится в пределах нормативных значений для питьевых нужд", - сообщил Вилкул.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу семью крылатыми ракетами Х-22 с самолетов стратегической авиации.

Враг попал по объектам критической и транспортной инфраструктуры города, в частности по дамбе. В результате удара началось поднятие уровня воды в г. Ингулец, из-за чего ночью происходила эвакуация людей в двух районах города, поскольку началось подтопление домов.

15-16 сентября вражеские войска вновь нанесли удары по этой дамбе.

Сегодня, 17 сентября, начальник военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул сообщил, что в городе ликвидированы подтопления жилых домов, продолжается ликвидация последствий ракетных ударов оккупантов. На гидротехнических сооружениях города продолжаются работы по ликвидации последствий ракетных ударов.

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