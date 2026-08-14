В сети заявили о разгроме эшелона ракет и боеприпасов из КНДР: что известно

По данным источников, "ничего не уцелело".

Главное управление разведки Украины уничтожило железнодорожный эшелон с северокорейскими баллистическими ракетами и боеприпасами. Об этом сообщил военнослужащий Вооруженных Сил Украины Кирилл Сазонов, сославшись на источники в разведывательных кругах.

Отмечается, что операция была проведена путем синхронного подрыва железнодорожных путей и самого подвижного состава на Транссибирской магистрали. В результате взрыва был уничтожен военный эшелон, перевозивший северокорейские баллистические ракеты (KN-23/KN-24) и вагоны с расходными снарядами для нужд ВС РФ. Операция состоялась более чем в 6 000 километров от линии фронта.

"Мощная детонация ракетных боеголовок привела к полному разрушению логистического узла и остановке железнодорожного сообщения на всем участке. Детали подрыва: "Ничего не уцелело", – написал Сазонов.

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Отмечается, что ГУР в течение длительного времени отслеживало маршрут перемещения стратегического груза непосредственно от границы с КНДР. Взрывные устройства были заложены под рельсовое полотно и критические узлы железнодорожного состава на сложном пролете магистрали.

"Взрыв первых вагонов вызвал цепную реакцию и детонацию боевых частей баллистических ракет KN-23. В результате взрыва мощностью в десятки тонн в тротиловом эквиваленте образовалась воронка глубиной более 15 метров, а сам эшелон вместе с локомотивом полностью сгорел", – добавил Сазонов.

По его словам, в результате разлета обломков пожар охватил прилегающую лесополосу и железнодорожную инфраструктуру. Это, в частности, фиксируется с помощью спутниковых систем.

"Груз, которым враг планировал терроризировать украинские города, полностью уничтожен еще на подходе. Ни одна ракета из этого эшелона больше не выстрелит. Логистический артериальный канал существенно перерезан", – отметил источник в ГУР, добавив, что в результате операции была полностью заблокирована главная артерия, по которой Кремль получал военную помощь из Пхеньяна.

Обновлено в 11:52. Блогер и волонтер Сергей Стерненко заявил, что информация об уничтожении железнодорожного эшелона с баллистическими ракетами из КНДР, которую распространил Сазонов, вероятнее всего, является фейковой. По его словам, текст мог сгенерировать искусственный интеллект.

Сотрудничество РФ и КНДР: важные новости

Напомним, ранее стало известно, что РФ получила от Северной Кореи новую партию баллистических ракет. Также отмечалось, что помимо боеприпасов Пхеньян направил в Москву своих экспертов для запуска этих ракет.

Как отмечал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, РФ планирует увеличить количество баллистических ракет, запущенных по Украине, до сотни. И поскольку внутреннее производство не позволяет покрыть эти потребности, Москва начала привлекать северокорейскую баллистику.

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