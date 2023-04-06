Вечером три удара вражеской авиации зафиксированы по Бериславу, два – по Новобериславу и один - по Казацкому.

Российские оккупанты ударили по Херсонской области управляемыми авиабомбами, в результате атаки ранены семь человек. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Россияне атакуют область управляемыми авиабомбами. Вечером три удара вражеской авиации зафиксированы по Бериславу, два – по Новобериславу и один - по Казацкому", - отметил он.

По словам Прокудина, сейчас известно о семи жителях области, получивших ранения в результате вражеской атаки.

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"Шесть человек пострадали из-за ударов по Змиевке, один человек получил ранения в поселке Казацком", - добавил глава ОВА.

В настоящее время подробная информация о пострадавших и объемах разрушений уточняется.

Ранее вечером, 6 апреля, российские захватчики нанесли удар по селу Змиевка Бериславской громады. Они сбросили взрывчатку с помощью беспилотника. Было известно о ранении четырех мирных жителей. Их госпитализировали в ближайшее медучреждение, а впоследствии доставят в Херсон.

Война в Украине - ситуация на Херсонщине

РФ обстреливает Херсон и близлежащие населенные пункты чуть ли не ежедневно, прицельно ударяя по гражданским. Например, 1 апреля оккупанты ударили из артиллерии по Херсону, в результате чего один человек погиб. Кроме этого россияне обстреляли село Казацкое, где также попали в частный дом. В результате четыре человека были ранены.

Тем не менее 5 апреля артиллеристы Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины уничтожили полевую пушку российских оккупантов"Гиацинт-Б", которая обстреливала мирные деревни.

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