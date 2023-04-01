Россияне ударили по Херсону и селу Козацкое.

Российские оккупант из артиллерии обстреляли Херсон, в результате чего один человек погиб.

Об этом сообщил глава Офиса преидента Андрей Ермак. "Из артиллерии ударили по городу Херсон, попали в частный дом - погиб человек на улице", - сообщил он.

Кроме этого, по сообщению Херсонской областной прокуратуры, россияне обстреляли село Казацкое, где также попали в частный дом. В результате четыре человека были ранены.

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Окончательное количество пострадавших уточняется, обстрелы продолжаются, отметили в прокуратуре.

Ситуация в Херсонской области

Российские оккупанты постоянно обстреливают освобожденную территорию Херсонщины, уничтожая инфраструктуру, и убивая людей. Так, 31 марта оккупанты обстреляли лодку с людьми, которые пытались выехать из оккупированной части Херсонской области. В результате обстрела, два человека получили ранения.

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