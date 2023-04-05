Обнародовано соответствующее видео.

В Херсонской области артиллеристы Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины уничтожили полевую пушку российских оккупантов "Гиацинт-Б", которая обстреливала мирные села. Об этом сообщает пресс-центр Командования Военно-Морских сил ВСУ.

"Артиллеристы 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова уничтожили орковскую пушку 2a36 "Гиацинт - Б", которая обстреливала мирные села на Херсонщине", - говорится в сообщении.

На кадрах опубликованного видео можно четко увидеть мощный удар по технике российских захватчиков и оценить результаты атаки ВСУ.

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Россия обстреливает Херсонщину - последние новости

После освобождения правобережья Херсонской области российские войска осели на левом боку и регулярно ведут огонь по жилым кварталам деоккупированных территорий.

РФ обстреливает Херсон и близлежащие населенные пункты чуть ли не ежедневно, ведя прицельный огонь по гражданским. Например, 1 апреля оккупанты ударили из артиллерии по Херсону, в результате чего один человек погиб. Кроме этого россияне обстреляли село Козацкое, где также попали в частный дом. В результате четыре человека были ранены.

Тем не менее на оккупированной левобережной части Херсонской области российские военные готовятся к оборонительным действиям, обустраивают дополнительные рубежи.

Потери РФ в Украине - актуальные данные

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 176 240 оккупантов, из них 550 за 4 апреля. Также на поле боя уничтожены тысячи единиц вражеской техники, в том числе 3629 танков, более 7 тысяч бронированных машине 306 самолетов.

По подсчету Минобороны, в течение 27 марта - 2 апреля украинские военные уничтожили 23 танка, 39 боевых бронированных машины, 56 артиллерийских систем, 5 реактивных систем залпового огня, 2 установки противовоздушной обороны, 51 единицу автотехники и 14 единиц спецтехники.

В то же время в британской разведке отметили, что небоевые потери в армии российских оккупантов составляют меньшинство от общего количества раненых и ликвидированных солдат. Головной причиной небоевых потерь у россиян является употребление алкоголя.

Захватчики прибегают к различным тактикам ведения боевых действий. Иногда командиры бросают их в смешанные атаки с "вагнеровцами" и "кадыровцами". Уровень коммуникации между этими подразделениями очень низкий, что становится причиной высоких потерь.

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