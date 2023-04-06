Раненых госпитализировали в ближайшее медучреждение, а после оказания неотложной помощи направят в Херсон.

В Херсонской области российские оккупанты обстреляли село Змиевка Бериславской общины, ранены четыре гражданских человека.

Об этом сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, взрывчатку захватчики сбросили с помощью беспилотника.

"Из-за вражеской атаки ранения различной степени тяжести получили четверо местных жителей. Их госпитализировали в ближайшее медучреждение", - отметил чиновник.

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После оказания неотложной помощи пострадавших направят для дальнейшего лечения в Херсон.

Ситуация в Херсонской области

Росийские оккупанты постоянно обстреливают подконтрольную Украине территорию. В результате ударов страдает инфраструктура и гибнут люди. Так, 24 марта российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон, в результате обстрела один человек погиб, еще один получил ранения.

Кроме того известно, что россияне готовятся к вероятному контрнаступлению ВСУ. Они возводят дополнительные линии обороны на левом берегу Херсонской области.

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