Остается угроза обстрелов правобережья Херсонщины, потому что на левом берегу враг еще имеет силы и мощности.

Украинские войска мощно ответили оккупантам за регулярные обстрелы правобережья Херсонской области. О результатах ударов ВСУ в эфире телемарафона доложила представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

"За прошедшие сутки силами обороны были уничтожены три установки "Град", которыми враг обстреливал накануне Херсон, были уничтожены до четырех единиц тяжелой артиллерии", - поделилась Гуменюк.

Также авиация уничтожила склад боеприпасов российских войск на левобережье.

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"Была очень мощная детонация, это привело к потерям врага - до 15 человек личного состава и четырех единиц тяжелой техники и 10 единиц автомобилей... То есть все то, что враг накапливает и пытается рассредоточить, чтобы проводить удары на правом берегу, наша артиллерия и авиация пытается уничтожить", - добавила Гуменюк.

Остается угроза обстрелов правобережья Херсонской области, потому что на левом берегу враг еще имеет силы и мощности.

Обстрелы Херсонской области - что известно

После освобождения правобережья Херсонщины от оккупантов в ноябре 2022 года российские захватчики начали регулярно бить по областному центру и прилегающим районам артиллерией.

При этом террористы целятся по гражданской и критической инфраструктуре, ежедневно забирая жизни мирного населения. Россия не жалеет ради этого своих боеприпасов, которых у врага, по подсчетам аналитиков, осталось не так уж и много.

Вместе с тем левый берег оккупанты хотят превратить в "мертвую зону". Как отметил депутат Херсонского облсовета Юрий Соболевский, РФ депортирует местное население из-за страха, что те будут докладывать ВСУ об их позициях.

Сейчас на временно оккупированной части Херсонской области остается до 30% гражданского населения. В то же время в Херсоне из-за обстрелов россиян по состоянию на январь было не более 20% жителей.

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