Также два человека получили ранения.

23 июля российские оккупанты убили двух мирных жителей Донетчины.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Вчера от вражеских обстрелов снова погибли люди. Также уже известно о раненых.

"За 23 июля россияне убили 2 мирных жителей Донетчины: 1 в Авдеевке и 1 в Торецке. Еще 2 человека получили ранения", - сообщил он.

Кириленко также отметил, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. На оккупированных территориях рашисты скрывают свои военные преступления, вывозят тела погибших или хоронят их в братских могилах.

Ранее УНИАН уже сообщал, что генерал рассказал, когда ВСУ могут освободить страну включительно с Донбассом и Крымом. Запад должен активнее поставлять вооружение ВСУ уже сейчас, подчеркнул генерал.

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