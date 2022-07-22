Ночью обстрелами повреждена подводящая линия электропередач 110 квт между Константиновкой и Бахмутом, в результате этого большая часть населенных пунктов Торецкой громады обесточена.

В Донецкой области за сутки в результате обстрелов оккупантов погибли пять человек, еще 10 ранены.

Об этом говорится в переданной журналистам сводке Донецкой областной военной администрации по состоянию на 8:00.

"Обстрелы по всей территории области. За сутки мощнейший ракетный удар — Искандером — по Краматорску. Повреждена пятиэтажка и 85 домов, разрушена школа. Погибли три человека", - говорится в сводке.

Также ночью и утром зафиксированы обстрелы Марьинки, Павловки и Торецкой громады.

Кроме того, ночью повреждена подводящая линия электропередач 110 квт между Константиновкой и Бахмутом, в результате этого большая часть Торецкой громады обесточена.

"По области за сутки — 5 убитых, 10 раненых", - добавили в ОВА.

Война в Украине: актуальные данные

Россия по-прежнему сосредоточилась на захвате Донбасса. В частности, армия врага продолжает штурмы в направлении Углегорской ТЭС и вблизи Покровского.

На юге ВС РФ пытаются сорвать контрнаступательные действия ВСУ - вводят новые резервы для обороны своих позиций. Украинские защитники успешно отбили попытки штурма противника.

По мнению экспертов Института изучения войны, россияне не смогли нарастить продвижение после выхода из оперативной паузы. Российские войска продолжают совершать незначительные атаки на северо-запад от Славянска и вокруг района Северска и Бахмута, не захватив ни одной значимой территории.

Отсутствие успешных наземных атак за пределами районов Славянска, Северска и Бахмута согласуется с оценкой ISW о том, что русское наступление, вероятно, закончится без захвата Славянска или Бахмута.

Как говорится в материале Forbes, ближайшие недели могут стать переломными на фронте, а от того, как будут развиваться события в июле – августе, будет зависеть будущее войны.

За сутки ВСУ ликвидировали уже 39 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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