Запад должен активнее поставлять вооружение ВСУ уже сейчас, подчеркнул генерал.

Сегодня война уже на решающем этапе, но у украинских защитников недостаточно сил, чтобы отбросить врага на востоке и юге.

Об этом в интервью Obozrevatel рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"У нас недостаточно сил для того, чтобы окончательно остановить наступление противника по всей линии фронта, а также отбить войска РФ от Харькова и подготовиться к контрнаступательной операции оперативного уровня в районе Херсона. Для этого нам нужны силы", - сказал он.

Украине нужна массированная и быстрая поставка вооружений, чтобы отбить врага, пояснил Романенко. По его словам, задачей нашей оборонительной операции является остановка РФ на всем фронте, чтобы противник сам перешел к обороне.

"Хотелось бы, чтобы в текущем году Украина выполнила те оперативные задачи, контрнаступательные операции по разным направлениям, о которых я упомянул – в районе Харькова, Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья. Задача нашей оборонной операции состоит в том, чтобы остановить противника на всем фронте и заставить его перейти к обороне. Если удастся, этот этап должен перерасти в оперативную паузу. Если нет, то во время дальнейшего ведения боевых действий нам необходимо формировать оперативный стратегический резерв", - ответил Романенко.

В то же время он подчеркнул, что Запад должен активнее поставлять вооружение ВСУ уже сейчас, поскольку "всю нашу стратегию нельзя переносить на весну": "Мы хотим получить ответы от руководства наших союзников сейчас – практические ответы в предоставлении соответствующих поставок, массированных и быстрых".

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на захвате Донбасса. Основные бои враг ведет, чтобы взять под контроль территорию Донецкой области.

Однако, по словам советника главы МВД Вадима Денисенко, наступательный потенциал ВС РФ угасает. Противник сосредоточился на небольших участках фронта - оккупацией Северска и Бахмута.

По мнению экспертов из Института изучения войны, ВСУ, вероятно, проводят контрнаступление на Херсонском направлении. Но предполагают, что информация может быть уже не актуальной.

Украинские войска продолжают уничтожать склады с боеприпасами РФ, что может замедлять продвижение оккупантов.

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