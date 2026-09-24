РФ ударила по 'Новой линии', известной пекарне, и уничтожила ювелирное предприятие: подробности атаки

В Харьковской области оккупанты убили шестерых работников овощного предприятия.

Российские оккупанты в ночь на 24 сентября ракетным ударом полностью уничтожили ювелирное предприятие Dukachi, сообщают в компании.

"Люди живы – это главное, остальное восстановим. Возможны задержки с отправкой заказов. Магазины в Киеве, Львове и Одессе продолжают работать ежедневно", – сообщают в Dukachi.

Из-за массированной атаки на Киев пострадало производство сети пекарен "Тетя Клара", заявили в компании.

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"В ближайшее время некоторые позиции из меню могут быть отсутствовать. Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить работу", – говорится в сообщении.

В результате обстрела были повреждены главное производство и логистический склад группы компаний "Текстиль-Контакт", сообщает её владелец Александр Соколовский.

"К сожалению, имеются значительные разрушения всего того, что создавалось годами. Но главное – никто из сотрудников не пострадал. Ничего военного у нас там не производилось и не хранилось. Компания занимается производством всего ассортимента домашнего текстиля – пледы, подушки, одеяла, постельное белье, одежда, любые текстильные товары для дома и кухни и т. д.", – сообщил Соколовский.

По сообщениям местных Telegram-каналов, в Одессе пострадал строительный гипермаркет "Новая линия".

"Одесская область вновь подверглась массированной российской атаке: пострадали два человека. В результате удара по ранее атакованному ТЦ возник масштабный пожар. Спасатели его ликвидировали", – сообщили в ГСЧС.

Также в ГСЧС рассказали, что в результате утреннего удара оккупантов по Харьковской области погибли шестеро работников агропредприятия – в момент атаки они сортировали овощи.

"Соболезнования семьям и близким. 12 человек ранены, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работают спасатели и следователи полиции", – говорится в сообщении.

Удары России по гражданским объектам в Украине – последние новости

Производитель санитарно-гигиенической продукции "Снежная панда" сообщил, что 22 сентября российские оккупанты уничтожили склад компании. Складской комплекс был полностью разрушен вражеским ударом уже во второй раз за короткий промежуток времени.

Эксперт по телекоммуникациям Александр Глущенко сообщил, что в результате российской атаки 23 сентября были повреждены дата-центры киевских интернет-провайдеров. Часть абонентов может столкнуться с перебоями в связи, но полного отключения интернета в столице ожидать не стоит.

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