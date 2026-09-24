Сколько заряжается iPhone 18 Pro Max и на сколько хватает батареи: результаты теста

iPhone 18 Pro Max обеспечивает значительный прирост времени автономной работы по сравнению с прошлогодним Pro Max.

Новый iPhone 18 Pro Max получил аккумулятор емкостью 5391 мАч в версии с физической SIM-карто и 5567 мАч в варианте с eSIM. Это сразу на 500 мАч больше, чем у iPhone 17 Pro Max. Лабораторные тесты GSMArena позволяют оценить, насколько заметны эти изменения на практике.

В тестах автономности iPhone 18 Pro Max показал результат в 19 часов 20 минут активного использования. Это заметно больше, чем у предыдущих моделей:

iPhone 18 Pro Max – 19 ч 20 мин

iPhone 17 Pro Max – 17 ч 58 мин

iPhone 16 Pro Max – 17 ч 18 мин

Особенно заметен прирост автономности в режимах разговора, серфинга по сети и использования соцсетей. В играх автономность осталась на прежнем уровне – 12 часов.

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На фоне конкурентов цифры iPhone 18 Pro Max выглядят особенно заметно: Galaxy S26 Ultra уступает ему почти три часа автономной работы. Похожая ситуация наблюдается у Google Pixel 11 Pro XL и Xiaomi 17 Ultra – они в среднем разряжаются за 16 часов. При этом OPPO Find X9 Ultra, напротив, впереди.

Также iPhone 18 Pro Max стал быстрее заряжаться. На коробке iPhone 18 Pro Max указана максимальная мощность зарядки 54 Вт. Для сравнения, у 17 Pro Max этот показатель составлял 42 Вт.

Результаты оказались следующими:

15 минут – 50%

30 минут – 81%

55 минут – 100%

Таким образом, до полной зарядки iPhone 18 Pro Max добирается около 55 минут, хотя окончательное прекращение потребления энергии происходит через 73 минуты.

Беспроводная зарядка MagSafe по-прежнему поддерживает до 25 Вт. В тесте с фирменным беспроводным зарядным устройством Apple смартфон достиг 50% за 30 минут.

Камера iPhone 18 Pro/Pro Max была признана второй лучшей в мире в тесте DxOMark. Apple уступила Huawei, а основным недостатком камеры назвали телеобъектив.

Ранее стало известно, что Apple убрала документацию из комплекта поставки iPhone 18 Pro. Теперь смартфоны будут продаваться только вместе с кабелем USB-C для зарядки.

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