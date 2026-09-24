Сколько заряжается iPhone 18 Pro Max и на сколько хватает батареи: результаты теста

Новый iPhone 18 Pro Max получил аккумулятор емкостью 5391 мАч в версии с физической SIM-карто и 5567 мАч в варианте с eSIM. Это сразу на 500 мАч больше, чем у iPhone 17 Pro Max. Лабораторные тесты GSMArena позволяют оценить, насколько заметны эти изменения на практике.

В тестах автономности iPhone 18 Pro Max показал результат в 19 часов 20 минут активного использования. Это заметно больше, чем у предыдущих моделей:

  • iPhone 18 Pro Max – 19 ч 20 мин
  • iPhone 17 Pro Max – 17 ч 58 мин
  • iPhone 16 Pro Max – 17 ч 18 мин

Особенно заметен прирост автономности в режимах разговора, серфинга по сети и использования соцсетей. В играх автономность осталась на прежнем уровне – 12 часов.

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На фоне конкурентов цифры iPhone 18 Pro Max выглядят особенно заметно: Galaxy S26 Ultra уступает ему почти три часа автономной работы. Похожая ситуация наблюдается у Google Pixel 11 Pro XL и Xiaomi 17 Ultra – они в среднем разряжаются за 16 часов. При этом OPPO Find X9 Ultra, напротив, впереди.

Сколько заряжается iPhone 18 Pro Max и на сколько хватает батареи: результаты теста

Также iPhone 18 Pro Max стал быстрее заряжаться. На коробке iPhone 18 Pro Max указана максимальная мощность зарядки 54 Вт. Для сравнения, у 17 Pro Max этот показатель составлял 42 Вт. 

Результаты оказались следующими:

  • 15 минут – 50%
  • 30 минут – 81%
  • 55 минут – 100%

Таким образом, до полной зарядки iPhone 18 Pro Max добирается около 55 минут, хотя окончательное прекращение потребления энергии происходит через 73 минуты.

Беспроводная зарядка MagSafe по-прежнему поддерживает до 25 Вт. В тесте с фирменным беспроводным зарядным устройством Apple смартфон достиг 50% за 30 минут.

Сколько заряжается iPhone 18 Pro Max и на сколько хватает батареи: результаты теста

Камера iPhone 18 Pro/Pro Max была признана второй лучшей в мире в тесте DxOMark. Apple уступила Huawei, а основным недостатком камеры назвали телеобъектив.  

Ранее стало известно, что Apple убрала документацию из комплекта поставки iPhone 18 Pro. Теперь смартфоны будут продаваться только вместе с кабелем USB-C для зарядки.

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