Lonely Planet назвал лучшие места в мире для отпуска в 2027 году

Традиционно крупнейшее в мире издательство о путешествиях Lonely Planet осенью составляет списких лучших мест для посещения в следующем году.
В этом году его рейтинг Best in Travel list 2027 насчитывает аж 50 направлений по всему миру.
"Каждый год мы задаемся вопросом: куда отправиться дальше? В этот раз ответ ведет нас в 50 уголков планеты: к величественным горным массивам региона Венето, побережью Монтсеррата с его вулканическими ландшафтами, Красному центру Австралии, солончакам Гуджарата и многим другим местам", – отмечают авторы подборки.
По их словам, список был составлен на основе личного опыта авторов издательства: они побывали там, увидели все своими глазами и вернулись с твердым желанием посоветовать эти направления другим путешественникам.
В частности, в Европе издательство рекомендует в 2027 году обратить внимание на такие направления, как:
- регион Венето, Италия;
- город Сканер-мед-Фальстербу, Швеция;
- фьорд Киллари, Ирландия;
- город Леон, Испания;
- город Дессау, Германия;
- маршрут Дорога Наполеона, Франция;
- город Шибеник, Хорватия;
- Эгейское море, Греция;
- Липарские острова, Италия;
- Путь Святого Катберта, Великобритания.
Кроме того, авторы рейтинга советуют посетить в следующем году Красный центр Австралии, Остров принца Эдуарда в Канаде, штат Нью-Мексико в США, город Барилоче и Озерный край в Аргентине, город Гранада в Никарагуа, Национальные парки Цаво-Ист и Цаво-Уэст в Кении, долину Гуадалупе в Мексике, город Дарджилинг в Индии, город Дананг во Вьетнаме, регион Тохоко в Японии, Антарктический полуостров, Национальный парк Гомбе-Стрим в Танзании и еще ряд потрясающих направлений.
Другие идеи для путешествий от Lonely Planet
Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее портал назвал 5 потрясающих крошечных островков в Европе, до которых можно добраться только на лодке.
Также Lonely Planet назвал 13 лучших мест в Европе для посещения этой зимой.
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