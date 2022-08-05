Генеральный штаб Вооруженный Сил Украины обновил данные об общих боевых потерях российских оккупантов.
Как говорится в сводке, с 24 февраля враг потерял около 41650 военных, 150 человек ликвидированы за последние сутки.
"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении", - отметили в Генштабе.
Кроме этого, оккупанты потеряли:
- танков ‒ 1792 (+3) единицы;
- боевых бронированных машин ‒ 4032 (+6) единицы;
- артиллерийских систем ‒ 950 (+4) единиц;
- РСЗО ‒ 260 (+0) единиц;
- средств ПВО ‒ 123 (+5) единицы;
- самолетов ‒ 223 (+0) единицы;
- вертолетов ‒ 191 (+0) ;
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 742 (+0) единицы;
- крылатых ракет ‒ 182 (+0) единицы;
- кораблей/катеров – 15 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2964 (+4) единицы;
- специальной техники – 83 (+0) единицы.
Как писал УНИАН, аналитики американского Института изучения войны отмечают, что в ответ на украинские контрнаступальтельные операции российские силы все чаще перебрасывают личный состав и технику в Херсонскую область и на запад Запорожской области.
Украина, вероятно, впервые перехватывает стратегическую инициативу и заставляет Россию перераспределять силы и менять приоритеты усилий.
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