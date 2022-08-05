ВСУ отправили на “концерт кобзона” еще полторы сотни оккупантов / фото Генштаб

Генеральный штаб Вооруженный Сил Украины обновил данные об общих боевых потерях российских оккупантов. 

Как говорится в сводке, с 24 февраля враг потерял около 41650 военных, 150 человек ликвидированы за последние сутки.

"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении", - отметили в Генштабе.

Кроме этого, оккупанты потеряли: 

  • танков ‒ 1792 (+3) единицы;
  • боевых бронированных машин ‒ 4032 (+6) единицы;
  • артиллерийских систем ‒  950 (+4) единиц;
  • РСЗО ‒ 260 (+0) единиц;
  • средств ПВО ‒ 123 (+5) единицы;
  • самолетов ‒ 223 (+0) единицы;
  • вертолетов ‒ 191 (+0) ;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 742 (+0) единицы;
  • крылатых ракет ‒ 182 (+0) единицы;
  • кораблей/катеров – 15 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2964 (+4) единицы;
  • специальной техники – 83 (+0) единицы.
ВСУ отправили на "концерт кобзона" еще полторы сотни оккупантов / инфографика УНИАН

Как писал УНИАН, аналитики американского Института изучения войны отмечают, что в ответ на украинские контрнаступальтельные операции российские силы все чаще перебрасывают личный состав и технику в Херсонскую область и на запад Запорожской области.

Украина, вероятно, впервые перехватывает стратегическую инициативу и заставляет Россию перераспределять силы и менять приоритеты усилий.

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