Количество уничтоженных вражеских средств ПВО уже превысило 120.

Генеральный штаб Вооруженный Сил Украины обновил данные об общих боевых потерях российских оккупантов.

Как говорится в сводке, с 24 февраля враг потерял около 41650 военных, 150 человек ликвидированы за последние сутки.

"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении", - отметили в Генштабе.

Кроме этого, оккупанты потеряли:

танков ‒ 1792 (+3) единицы;

боевых бронированных машин ‒ 4032 (+6) единицы;

артиллерийских систем ‒ 950 (+4) единиц;

РСЗО ‒ 260 (+0) единиц;

средств ПВО ‒ 123 (+5) единицы;

самолетов ‒ 223 (+0) единицы;

вертолетов ‒ 191 (+0) ;

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 742 (+0) единицы;

крылатых ракет ‒ 182 (+0) единицы;

кораблей/катеров – 15 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2964 (+4) единицы;

специальной техники – 83 (+0) единицы.

Как писал УНИАН, аналитики американского Института изучения войны отмечают, что в ответ на украинские контрнаступальтельные операции российские силы все чаще перебрасывают личный состав и технику в Херсонскую область и на запад Запорожской области.

Украина, вероятно, впервые перехватывает стратегическую инициативу и заставляет Россию перераспределять силы и менять приоритеты усилий.

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