Starlink пока сопротивляется попыткам российской кибервойны заглушить и сломать систему.

Российские хакеры наращивают усилия, чтобы взломать Starlink.

Об этом основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск написал в Twitter.

"Starlink пока сопротивляется попыткам российской кибервойны заглушить и сломать (систему Starlink – УНИАН), но они наращивают свои усилия", - написал Маск.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к Илона Маску с просьбой отправить в Украину станции Starlink для доступа к спутниковому интернету. Тот согласиться предоставить оборудование на следующий день. А первые партии станций спутникового интернета прибыли уже 28 февраля.

Украина имеет уже 10 тысяч станций спутникового интернета Starlink и по этому показателю стала одним из лидеров в мире.

Starlink — проект американской компании SpaceX по разработке высокопроизводительной спутниковой платформы для изготовления спутников связи и запусков большого их количества в космос. Система предоставляет доступ к широкополосному интернету в любой точке планеты.

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