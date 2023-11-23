Под обстрел со стороны противника попали Берислав и Чернобаевка.

Российские оккупанты обстреляли Херсонскую область, известно уже о четырех погибших.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, российская армия убила пожилого жителя Берислава. "Около 11:30 оккупанты с беспилотника атаковали велосипедиста, который двигался по улице. К сожалению, 70-летний мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью", - написал он.

Кроме того, позже руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что россияне обстреляли Чернобаевку. "Предварительно известно, что обстрел велся кассетными боеприпасами. Сейчас известно о 3 погибших и 4 раненых людях", - заявил он.

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Потом министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что в результате мощного артиллерийского обстрела Чернобаевки пять человек получили ранения различной степени тяжести. Он также подтвердил информацию о трех погибших.

"Более 60 жилых домов и хозяйственных сооружений повреждены. Травмированным оказывается медицинская помощь. Полиция документирует последствия очередного военного преступления оккупантов", - отметил чиновник.

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Стоит отметить, что российские оккупанты уже много раз били из различного вооружения по Херсонской области и, в частности, по областному центру - городу Херсон.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве врачи достали обломок российской мины из сердца четырехлетней девочки, которая попала под обстрел в Херсоне. Операцию провели в Институте сердца. Обломок удалили с помощью неодимового магнита. После операции девочка находится в стабильном состоянии.

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