Ребенка прооперировали в Институте сердца в Киеве.

В Киеве врачи извлекли обломок российской мины из сердца четырехлетней девочки, которая попала под обстрел в Херсоне.

Как сообщил кардиохирург Борис Тодуров, операцию провели в Институте сердца.

"Обломок российской мины в сердце украинской девочки. Ребенок четырех лет попал под обстрел в Херсоне. Чудом остался жив", - отметил он.

По его словам, обломок удалили с помощью неодимового магнита.

После операции девочка находится в стабильном состоянии.

Ранение младенца в результате обстрела пригорода Херсона

13 ноября российские оккупанты из артиллерии обстреляли автомобиль в пригороде Херсона. Там находились три человека - маленький ребенок, его мама и дедушка.

Известно, что семья возвращалась домой после медосмотра. Из-за попадания машина загорелась: 36-летняя мать 2-месячной девочки получила травматическую ампутацию ног, медики борются за ее жизнь. Дедушка ребенка сгорел в машине.

У девочки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб легких и почек.

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