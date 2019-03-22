В Париж привезли выставку знаменитого египетского фараона (фото, видео)

Ее можно будет увидеть с 25 марта по 15 сентября.

Сокровища Тутанхамона во Франции. В Париж привезли выставку знаменитого египетского фараона.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Это и покрытые настоящим золотом саркофаги и статуэтки богов, и игрушки и предметы быта - в общем сотни различных древностей. Кураторы выставки уверяют - экспозиции такого масштаба вне Египта не было никогда.

Экспозицию Тутанхамона откроют в центре Гранд-Аль уже завтра. Насладиться ею можно будет до 15 сентября.

На выставке организаторы ожидают принять до миллиона посетителей.