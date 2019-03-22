цей матеріал доступний українською

В Париж привезли выставку знаменитого египетского фараона (фото, видео)

13:38, 22 марта 2019
Новости туризма
0 0

Сокровища Тутанхамона во Франции. В Париж привезли выставку знаменитого египетского фараона.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Париже из-за снегопада закрыли Эйфелеву башню (видео)

Это и покрытые настоящим золотом саркофаги и статуэтки богов, и игрушки и предметы быта - в общем сотни различных древностей. Кураторы выставки уверяют - экспозиции такого масштаба вне Египта не было никогда.

Экспозицию Тутанхамона откроют в центре Гранд-Аль уже завтра. Насладиться ею можно будет до 15 сентября.

На выставке организаторы ожидают принять до миллиона посетителей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Египет#Париж