Также они развернули по меньшей мере 35 000 сотрудников Росгвардии.

На оккупированной территории Украины захватчики усиливают контроль над гражданскими и критической инфраструктурой. В частности, Министерство внутренних дел России увеличивает количество правоохранительных органов.

Как сообщает Институт изучения войны, глава МВД РФ Владимир Колокольцев на коллегии МВД 2 апреля заявил, что ведомство создает территориальные подразделения на территории оккупированной Украины. На должности в оккупационной милиции пришли почти 14 тысяч милиционеров, большинство из которых ранее служили в местных правоохранительных органах.

По его словам, из РФ в Украину перебросили более 800 сотрудников и что 1500 новых сотрудников пришли на службу. Кроме того, российское МВД создало отдельные подразделения для охраны порядка, противодействия экстремизму и охраны инфраструктуры на оккупированной территории.

Видео дня

Колокольцев отметил, что МВД уделило повышенное внимание охране критически важных железнодорожных транзитных объектов и увеличило мобильные группы патрульной полиции до 700 человек, которые проверяют около 2,5 тыс. объектов в день.

При этом в оккупации развернули еще и не менее 35 000 сотрудников Росгвардии, многие из которых, вероятно, выполняют правоохранительные задачи.

Аналитики объясняли, что своими действиями РФ пытается искусственно изменить демографию Украины, стимулируя приезд большего количества российских граждан на оккупированные территории.

Война в Украине - ситуация на оккупированной территории

Как сообщал УНИАН, россияне усиливают давление и репрессии на захваченных землях. С 1 июля 2024 года захватчики планируют выселять жителей оккупированного Мариуполя из их квартир и домов, если те не получат паспорт РФ.

Кроме того, в этом году они планируют прекратить медицинское обслуживание таких людей, поскольку они будут считаться на родной земле "иностранцами". Также они угрожают массовыми увольнениями.

Вас также могут заинтересовать новости: