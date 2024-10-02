Процесс отхода происходил хаотично. Из-за отсутствия связи, было сложно отдавать приказы.

Сейчас российские войска почти полностью контролируют город Угледар, который украинские силы обороняли с самого начала полномасштабного вторжения.

Как пишет BBC, официального подтверждения от украинского Генштаба по захвату Угледара еще не было. В то же время прокремлевские военные блогеры опубликовали видео, на которых видно оккупантов с флагами на зданиях в Угледаре. Донецкая областная власть подтвердила, что российские войска приблизились к центру города, хотя некоторые источники сообщают, что украинские силы продолжают удерживать определенные позиции.

BBC пообщалась с солдатами 72-й бригады, которым удалось покинуть город перед последним штурмом и занять новые позиции. Они подтвердили, что украинские войска оставили Угледар. Один из бойцов рассказал, что украинским солдатам пришлось выходить пешком, поскольку эвакуация была невозможна из-за постоянных обстрелов российских беспилотников и артиллерии. Издание пишет:

Видео дня

"Многие воины погибли или были ранены во время попыток отхода, а некоторые считаются пропавшими без вести".

Россия на протяжении всего вторжения пыталась захватить Угледар, но ее попытки постоянно проваливались. Только в прошлом году там состоялось одно из самых масштабных танковых сражений. Однако на этот раз российская армия изменила тактику и перешла к обходу флангов, чтобы окружить город. Захват соседних сел Пречистовка и Водяное завершил окружение Угледара.

Российское превосходство в оружии и численности войск - некоторые оценки утверждают, что соотношение сил достигало семь к одному - позволило прорвать оборону украинцев. Ситуация стала критической, когда российские войска перерезали единственный путь эвакуации из города, обстреливая дорогу из Угледара в Богоявленку.

Военный Роман рассказал, что украинские силы пытались организовать снабжение и эвакуацию, но это оказалось невозможным из-за потери транспорта:

"Мы пытались организовать эвакуацию наших раненых и погибших бойцов, но безрезультатно. Мы потеряли много транспортных средств, а потом были вынуждены прекратить такие операции".

Глава Донецкой области Вадим Филашкин сообщил, что в Угледаре осталось около 100 гражданских из довоенных 14 тысяч. Эвакуация детей была проведена, но доставить гуманитарную помощь оставшимся мирным жителям сложно из-за активных боевых действий.

Издание пишет, что украинские войска в основном отступали хаотично, без приказа, что затрудняло их действия. По словам одного из бойцов, связь была отключена, и военные вынуждены были принимать решения самостоятельно, часто выбирая отход. Оборонительные линии украинцев уничтожались ударами российской авиации, термобарическими системами "Солнцепёк", дронами и реактивной артиллерией.

Многим солдатам приходилось покидать город пешком, поскольку ночью эвакуация транспортом стала невозможной. Те, кому удалось вырваться, были физически и морально истощены. Некоторые солдаты выражают недовольство тем, что командование не дало приказа на отступление раньше, когда стало очевидно, что удержать Угледар больше невозможно.

Оперативное командование и 72-я бригада отказались от комментариев для BBC. Генеральный штаб в своих последних сводках не упоминал Угледар, только сообщив о боях вблизи Богоявленки.

Что происходит в Угледаре сегодня - последние новости

Как сообщал УНИАН, украинские позиции вблизи города уже более двух лет обороняет 72 ОМБр имени Черных Запорожцев. В последние недели сообщалось об особенно тяжелых штурмах российских захватчиков.

Ранее аналитик Дэвид Акс писал, что бригада вроде бы начала выходить из Угледара, однако бойцы записали обращение из города, в котором опровергли эту информацию. Впоследствии стало известно об увольнении командира 72 ОМБр.

Вчера украинский проект DeepState заявил, что Угледар оккупирован. Аналитики опубликовали кадры, на которых можно увидеть российские флаги в разных уголках украинского города. Они добавили, что не хотят комментировать "последние дни обороны".

Украина полностью потеряла контроль над Волновахским районом Донецкой области, сообщает DeepState 2 октября. Это произошло после захвата Угледара.

Вас также могут заинтересовать новости: