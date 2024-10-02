Наблюдатели отметили, что это произошло после захвата Угледара.

Украина полностью потеряла контроль над Волновахским районом Донецкой области. Об этом сообщает украинский мониторинговый проект DeepState, который отслеживает актуальную ситуацию на фронте.

По данным наблюдателей, враг оккупировал город Угледар. Кроме того, россияне вернули под свой контроль село Обуховка Курской области. DeepState заявляет:

"Волновахский район по старой административной системе полностью потерян".

Что происходит в Угледаре сегодня - последние новости

Как сообщал УНИАН, украинские позиции вблизи города уже более двух лет обороняет 72 ОМБр имени Черных Запорожцев. В последние недели сообщалось об особенно тяжелых штурмах российских захватчиков.

Ранее аналитик Дэвид Акс писал, что бригада вроде бы начала выходить из Угледара, однако бойцы записали обращение из города, в котором опровергли эту информацию. Впоследствии стало известно об увольнении командира 72 ОМБр.

Вчера украинский проект DeepState заявил, что Угледар оккупирован. Аналитики опубликовали кадры, на которых можно увидеть российские флаги в разных уголках украинского города. Они добавили, что не хотят комментировать "последние дни обороны".

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